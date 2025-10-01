به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت در خصوص شکل‌گیری کارت امید مادر و برنامه ستاد برای اجرای آن، اظهار کرد: ۲۹ اردیبهشت‌ماه که روز ملی جمعیت با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر مخبر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و گزارشی از وضعیت ملی جمعیت و چالش‌ها و راهکار‌ها ارائه کردم، گزارش اسفباری از وضعیت جمعیت کشور بود، زیرا به مدت ربع قرن است که از نظر فرزندآوری زیر سطح جایگزینی یعنی کمتر از ۲.۱ فرزند حرکت می‌کنیم، لذا جمعیت ما رو به کاهش است. از این گزارش استقبال و این گزارش به صحن علنی شورای انقلاب فرهنگی داده شد. این گزارش در حضور رییس جمهور ارائه و مقرر شد که بنده این گزارش را به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنم.

سال گذشته قیمت پوشک ۳ بار گران شد

وی با اشاره به افزایش قیمت پوشک در سال گذشته ادامه داد: سال گذشته سه بار قیمت پوشک گران شد و این درحالیست که پوشک یکی از ملزومات مورد نیاز آشکار کودک است. بنده ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۳ روی صندلی ستاد ملی جمعیت نشستم و دیدم که برای بار سوم قیمت پوشک گران شد؛ شکایات فراوانی از مردم داشتیم و به دنبال این موضوع برای وزیر صمت نامه نوشتیم و خواستیم که به این قضیه رسیدگی شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: در نهایت در شورای اندیشه ورزی جمعیت به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به مشکلات اقتصادی مردم و هزینه‌های شیر و پوشک، فکری برای هزینه‌های زندگی کنیم. از همین روی به دنبال کارت امید مادر رفتیم که البته تجربه اجرای این کارت در کشور‌هایی مانند روسیه و اسکاندیناوی و نروژ را دارند.

وحید دستجردی با بیان اینکه تصمیم بر این شد تا برای خانواده اقدام کنیم تا بخشی از مشکلات مردم را در این زمینه برطرف کنیم، تصریح کرد: مقوله جمعیت مقوله چند وجهی است و وجوه مختلف اجتماعی و اقتصادی و ... دارد و باید برای آن راه حل داشته باشیم. نمی‌توان یک راه را برای فرزندآوری در نظر گرفت بلکه باید راه‌های مختلف را در نظر گرفت.

ارائه «کارت امید مادر» به تمامی مادران بدون محدودیت و محل سکونت از سال ۱۴۰۵

وی با بیان اینکه هدف کارت امید مادر یک حمایت مالیِ هدفمند و زمان‌بندی شده از مادر و کودک است، گفت: این کارت برای همه فرزندان به همه مادران بدون محدودیت محل سکونت و یک اقدام عدالت محور، برای کاهش دغدغه اقتصادی خانواده‌ها در دو سال اول زندگی است تا ملزومات موردنیاز اساسی کودک را تامین کند. در طرح کارت امید مادر تقسیم بندی‌های دهک‌ها و آزمون وسع برداشته شده و این طرح به همه مادران تعلق می‌گیرد.

دستجردی با اشاره به توجه به شأن بالای مادر گفت: این کارت را به دست مادر می‌دهیم، زیرا مادر کودک را ۹ ماه در بدن خود حفظ می‌کند و همه زحمات بر عهده مادر است و ۹۰ درصد مراقبت‌ها بر دوش مادر است، لذا شأن بالای مادر و نقش راهبردی کودک مورد توجه است. رویکرد این کارت یک رویکرد انسان محور و آینده‌نگرانه است.

به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت، تمام مطالبات علمی امروز ثابت کرده است که سال‌های آغازین کودک سال‌هایی هستند که نقش اساسی در رشد کودک دارند. ۸۰ درصد هوش کودک در دو سال اول زندگی شکل می‌گیرد. پایه سلامت جسمی و فیزیکی و مهارت‌های بنیادی، شناختی، حرکتی، زبانی و اجتماعی کودک در دو سال اول شکل می‌گیرد و همچنین تحکیم خانواده را در پی دارد.

وی تصریح کرد: پیام این کارت این است که دولت چهاردهم می‌خواهد بگوید که ما در کنار مادران و کودکان آنها هستیم.

پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان به مادران از زمان تولد نوزاد تا ۲ سالگی

وحید دستجردی با اشاره به جزییات این کارت گفت: کارت امید مادر به عنوان یکی از پیشنهاد‌ها ارائه شد که براساس آن ماهیانه دو میلیون تومان به مادران از تولد نوزاد تا پایان دو سالگی پرداخت شود. باتوجه به بحث بودجه‌ای قرار شد این کارت در سال آینده دیده شود بنابراین همه مادرانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ فرزندشان متولد می‌شود تا ۲۴ ماه، ماهیانه دو میلیون تومان، کارتشان شارژ شود.

غربالگری مادران باردار ممنوع نشده است

غربالگری در دو مرحله و هفته ۱۲ و ۴۰ بارداری صورت می‌گیرد

دبیر ستاد ملی جمعیت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره توقف اجرای غربالگری در دوران بارداری گفت: به غلط در جامعه باب شده که می‌گویند غربالگری ممنوع شده است. غربالگری اکنون در دو مرحله اجرا می‌شود و مرتب برای بیماران نسخه می‌کنیم. غربالگری مرحله اول در هفته ۱۲ بارداری و مرحله دوم در بارداری ۴۰ هفته انجام می‌شود؛ بنابراین اکنون هیچ محدودیت و ممانعتی برای غربالگری وجود ندارد.

وی ادامه داد: اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی خانمی آزمایش و سونوگرافی انجام می‌دهد اکثرا جواب آزمایشات خوب است، اما گاهی ممکن است جواب آزمایش مشکوک باشد و نیازمند آزمایش دقیق تری باشد و فرد را به آزمایشگاه‌های معتبر می‌فرستیم. در مواردی مثل سندروم داون ممکن است آزمایش نشان دهد که دچار سندروم داون است که اگر تایید شود قانون پیش بینی کرده که خانم به سازمان پزشکی قانونی توسط متخصص مربوطه مراجعه کند. سازمان دارای کمیسیون است که با بررسی مدارک و صحت آن، اجازه سقط درمانی به علت اندیکاسیون جنینی داده می‌شود.

وی گفت: در نهایت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ رییس جمهور مصوبه الزامات و راهکار‌های بهبود وضعیت جمعیت کشور را امضا کردند که در بند ج آن به این موضوع اشاره شده است که به منظور حمایت مادی و فرهنگی از خانواده و ارتقا سلامت مادر و کودک کلیه مادران که از یک فروردین ماه ۱۴۰۵ فرزند خود را متولد می‌کنند، مشمول دریافت کارت امید مادر خواهد بود.

دبیر ستاد ملی جمعیت در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت رویداد را تا ۱۰ مهر برای بارگذاری اطلاعات تمدید کرد.

در ادامه این نشست مهدی مالمیر- معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت درباره جایزه ملی جوانی جمعیت، گفت: در قانون حمایت از خانواده، دبیرخانه ستاد موظف است این رویداد را سالانه برگزار کند. امسال سومین دوره است و پیش‌تر نیز دو دوره برگزار شده است. این رویداد در ۷ بخش اصلی و یک بخش جانبی برگزار می‌شود.

به گفته وی، قریب به هزار و ۹۹۳مورد ثبت نام برای این رویداد ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۲۸ مورد مربوط به سمن‌ها، ۱۳۰۶ مورد مربوط خانواده، ۱۴۵ مورد دستگاه اجرایی، ۱۸۴ رسانه، ۴۳ شرکت خصوصی، ۱۰۱ نخبه و ۸۶ مدیر هستند، البته ثبت نام تا فردا ادامه دارد.