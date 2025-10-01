به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تمرکز بر حل مسائل کلان و اولویت‌دار ملی، تقویت زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد اتصال میان نوآوری، صنعت و مصرف‌کننده، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و ایجاد بازار برای محصولات هوش‌مصنوعی از مهم‌ترین اهداف این حمایت است.

در این فراخوان که با همکاری وزارت نیرو برگزار می‌شود، سقف زمانی اجرای پروژه‌ها حداکثر ۱۲ ماه است.

هر طرح باید با مشارکت دو شخصیت حقوقی متخصص هوش مصنوعی و متخصص در حوزه آب ارائه شود که حداقل یکی از آنها دارای تاییدیه دانش‌بنیان در حوزه مربوطه باشد.

متقاضیان می‌توانند تا دهم آبان‌ امسال با مراجعه به سامانه خدمت در این فراخوان شرکت کنند.