توزیع حدود ۶ هزار تن انواع کود کشاورزی در شهرستان ارومیه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، اعلام کرد: در شهرستان ارومیه حدود ۶۰۰۰ تن انواع کود شامل کود‌های ازت ۵۳۷۶ تن، فسفات ۲۹۸ تن و پتاس ۲۸۳ تن میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع و فروش رفته است.