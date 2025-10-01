توزیع حدود ۶ هزار تن انواع کود کشاورزی در شهرستان ارومیه
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، اعلام کرد: در شهرستان ارومیه حدود ۶۰۰۰ تن انواع کود شامل کودهای ازت ۵۳۷۶ تن، فسفات ۲۹۸ تن و پتاس ۲۸۳ تن میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع و فروش رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛محمود مظلومی گفت: توزیع این حجم از کود در ارومیه حاصل برنامهریزی دقیق، هماهنگی مستمر با مراکز جهاد کشاورزی و رصد نیازهای منطقهای بوده است. تلاش ما بر این است که با تأمین بهموقع و هدفمند نهادههای کشاورزی، زمینه افزایش بهرهوری و پایداری تولید در استان فراهم گردد.
وی افزود:شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با تکیه بر شبکه توزیع منسجم و نظارت فنی، همواره در مسیر حمایت عملی از کشاورزان گام برداشته و تأمین کودهای استاندارد و باکیفیت را در اولویت قرار داده است.