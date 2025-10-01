دادستان کل کشور گفت: در عفو اخیر رهبری بیش از ۴۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری شدند و شمار زیادی آزاد و شماری هم شامل تخفیف مجازات شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب گرگان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی امروز با حمایت شیطان بزرگ ظلم و فجایع بزرگی در دنیا بوجود آورده که منشاء اصلی این روحیه، روحیه شیطانی است.

وی ادامه داد: امروز کشورهای پیرامونی ما و بسیاری از کشورهای دیگر شاهد پایگاه‌های اجانب هستند، حضور پایگاه‌های اجنبی در کشورهای منطقه باعث تضعیف دولت‌ها و ملت‌ها خواهد شد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: انقلاب اسلامی پوشالی بودن استکبار جهانی را به جهانیان اثبات کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن بارها تلاش کرد به انقلاب اسلامی و ملت اسلامی ضربه بزند و باز بر این کشور مسلط شود اما هوشیاری مردم، تلاش نیروهای مسلح و هدایت‌های هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، همه این توطئه‌ها را خنثی کرد.

موحدی آزاد گفت: هیچگاه با این اقدامات پوشالی دشمنان روحیه ما تضعیف نشد بلکه روحیه بیشتری گرفتیم و هیچگاه کار را تعطیل نکرده و نخواهیم کرد، به زودی با روحیه انقلابی و اسلامی، استکبار جنایتکار به زودی از منطقه خارج خواهد شد.

وی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه مردم ما با روحیه بالا در میدان بوده و از مسوؤلان حمایت کردند و مسئولان با روحیه جهادی تلاش کردند تا خللی در زندگی مردم ایجاد نشود، دشمن با آبروریزی تقاضای آتش‌بس کرد و بیشترین ضربات و بهترین ضربات را جمهوری اسلامی به دشمن زد و به هدف خورد.

دادستان کل کشور ادامه داد: دشمن باور نمی‌کرد ما به این میزان از اقتدار و انسجام رسیده باشیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب رژیم صهیونیستی در این جنگ ۱۲ روزه به معنی واقعی له شد.

او به معرفی دادستان جدید گرگان پرداخت و افزود: دکتر اسپانلو عملکرد بسیار خوبی در استان گلستان داشته و رضایت همکاران و مردم از ایشان به عنوان دادستان بسیار خوب بوده که باعث افتخار دستگاه قضایی است.

موحدی آزاد گفت: دادستان جدید نیز نیروی جوان، باانگیزه و آینده‌دار است که امیدواریم در این مسئولیت موفق و سربلند باشد.

وی در بخش دیگری گفت: قضات محترم دعوی رسیدگی به اعسار را در مهلت قانونی رسیدگی کنند و گزارشی از برخی استان‌ها گرفتیم که در مهلت یک ماهه رسیدگی نمی‌شود و اگر سریعتر رسیدگی شود آمار کاهش زندانیان بیشتر خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: در عفو اخیر رهبری بیش از ۴۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری شدند و تعداد زیادی آزاد و تعدادی شامل تخفیف مجازات شدند.

با حضور دادستان کل کشور، مهدی رزاقی نژاد به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان معرفی شد.

وی پیش از این مسئولیت حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان گلستان را بر عهده داشت و سابقه مسئولیت اجرای احکام دادستانی گرگان را نیز در کارنامه خود دارد. رزاقی‌نژاد از جوانان موفق در مجموعه دادگستری استان گلستان است.

گفتنی است، پیش از این محمود اسپانلو از نیروهای پرتلاش و خوشنام در استان گلستان مسئولیت دادستانی مرکز استان گلستان را بر عهده داشته که وی به زودی به عنوان مسئول دفتر دادستان کل کشور فعالیت خواهد کرد.