کشف و معدوم‌سازی بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز حاصل از کشتار غیرمجاز در میاندوآب

بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز حاصل از کشتار غیرمجاز در یکی از خانه‌باغ‌های شهرستان میاندوآب کشف، ضبط و معدوم شد.