کشف و معدومسازی بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز حاصل از کشتار غیرمجاز در میاندوآب
بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز حاصل از کشتار غیرمجاز در یکی از خانهباغهای شهرستان میاندوآب کشف، ضبط و معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رییس این اداره اعلام کرد: در پی اجرای طرحهای نظارتی و با حمایت دادستان شهرستان، مأموران دامپزشکی با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی موفق به کشف این مقدار گوشت غیرمجاز شدند.
وی با تأکید بر اینکه کشتار غیرمجاز تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب میشود، تصریح کرد: اداره دامپزشکی هیچگونه مسامحهای در برخورد با متخلفان نخواهد داشت و اقدامات قانونی لازم علیه متخلفان انجام شده است و محل انجام تخلف با دستور مقام قضایی پلمب شد.