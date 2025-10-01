تور ملی والیبال ساحلی بندر ترکمن با حضور ۲۴ تیم از امروز آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی رده سنی آزاد مردان با همکاری هیئت والیبال استان گلستان بر اساس قوانین فدراسیون جهانی ۹ تا ۱۱ مهر در بندر ترکمن برگزار می‌شود.

نتایج ۱۰ دیدار روز نخست به قرار زیر است:

صحرا تجارت قره قول ۲ – راد اسپرت ۱ (۲۰ بر۲۲، ۲۱ بر ۱۵ و ۱۵بر۶)

هتل کانیار (۱) ۲ – موادغذایی صفر (۲۱ بر ۴ و ۲۱ بر ۹)

تیم ملی زیر ۲۱ سال ۲ – ترخیص کاری برادران کر یک (۲۱ بر ۱۹، ۱۶بر۲۱ و ۱۶بر۱۴)

شهداب بافق ۲ – آکادمی تابعی صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۸)

تیم ملی زیر ۱۹ صفر – نعیمی اسپرت ۲ (۱۳بر۲۱ و ۱۸بر۲۱)

خشکبار توسلی ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱بر۱۳ و ۲۱بر۱۸)

رستوران تمشک نوشهر یک – پاس گلستان ۲ (۱۳بر۲۱، ۲۱بر۱۸ و ۱۲بر۱۵)

ساری ترابر گرگانی (۱) ۲ – ساری ترابر گرگانی (۲) صفر (۲۱بر۱۱ و ۲۱بر۱۳)

صحرا تجارت قره قول ۲ – کباب سرای دلپذیر صفر (۲۱بر۱۳ و ۲۱بر۱۳)

هتل کانیار (۱) ۲ – دخانیات امین آق قلا صفر (۲۱بر۱۱ و ۲۱ بر۱۱)