بنا بر اعلام سازمان توسعه ونو سازی معادن و صنایع معدنی ایران،همکاری مرکز نوآوری معدن و صنایع معدنی (ایمینو) و صندوق بیمه معدنی با هدف شناسایی و برطرف کردن موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی آغاز شد تا افزایش تولید و بهره‌وری محقق شود.

ارتقای بهره‌وری در معدن و فولاد با همکاری ایمینو و صندوق بیمه معدنی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از سازمان توسعه ونو سازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین ایمینو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اعلام شد: رفع گلوگاه‌های بخش معدن و صنایع معدنی از اولویت‌های برنامه‌های این دو مجموعه است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، تاکید کرد: شناسایی و رفع این گلوگاه‌ها به ارتقای بهره‌وری کمک می‌کند و نه‌تنها هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

محمد آقاجانلو به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی تولید فولاد خام اشاره کرد و گفت : در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌شود که باید دلایل این اختلاف بررسی و راهکار‌هایی مثل صرفه‌جویی انرژی برای افزایش تولید ارائه شود و افزایش تولید یک میلیون تن فولاد از طریق بهبود بهره‌وری، اقدامی ارزشمند خواهد بود.