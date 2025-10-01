کتاب «وعده صادق» نوشته زهرا پورزنگنه و نرگس احمدی با تکیه بر آیات قرآن و سخنان بزرگان دینی، راهنمایی برای یافتن حقیقت و ایمان، توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «وعده صادق؛ سفری معنوی به سوی حقیقت و ایمان» نوشته زهرا پورزنگنه و نرگس احمدی از سوی انتشارات شهید کاظمی روانه بازار نشر شد.

این اثر با زبانی ساده و دلنشین، چهل وعده الهی را از آیات قرآن کریم، احادیث، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و سخنان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب استخراج و تبیین کرده و راهکاری عملی برای زندگی مؤمنانه ارائه می‌دهد.

این کتاب نه‌تنها به وعده‌های الهی در اسلام پرداخته، بلکه با نگاهی به ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشت، نشان می‌دهد که وعده‌های خداوند همواره نوری برای هدایت بشر بوده است. داستان‌هایی از ایمان یک کودک فلسطینی در دل سختی‌ها تا استقامت مؤمنانی که به وعده‌های الهی تکیه کرده‌اند، خواننده را به سفری معنوی و تأثیرگذار دعوت می‌کند.

«وعده صادق» افزون بر ارزش علمی، مانند دوستی حکیم، ایمان را به کیمیایی برای غلبه بر دشواری‌های زندگی تبدیل می‌کند. در بخشی از این کتاب آمده است:

«از آغاز خلقت بشر، انسان همواره در پی معنا و هدف زندگی خود بوده است. خداوند انسان را آفرید و به او عقل، عشق و ایمان بخشید. از همان لحظۀ نخست، انسان با چالش‌ها و سختی‌های فراوانی روبه‌رو شد. این سنت حاکم بر زندگی بشر است که در مسیر خود با مشکلات و دشواری‌ها دست‌وپنجه نرم کند؛ اما خداوند هیچگاه انسان را تنها نمی‌گذارد. در دل همین سختی‌ها، وعده‌های الهی و نشانه‌های او را می‌توان یافت. خداوند وعده داده است که پس از هر سختی، گشایشی خواهد بود. این وعده نوری است در تاریکی، امیدی است در دل ناامیدی.»

این کتاب در ۲۴۶ صفحه با قطع رقعی، در شمارگان هزار نسخه و با قیمت ۲۰۰ هزار تومان منتشر شده است.