به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار در نشست با فرماندهان انتظامی استان با تبریک هفته با اشاره به رشادت‌های نیروی انتظامی اظهار کرد: این نیرو در عرصه‌های مختلف، نقش پر رنگی در حفظ آرامش جامعه ایفا کرده است.

امام جمعه ایلام در ادامه با تقدیر از تلاش‌های فراجا در ایام اربعین افرود: مدیریت اربعین به بهترین شکل مناسب انجام شد و حضور مقتدرانه نیروی انتظامی موجب آرامش مردم و افزایش اعتماد عمومی شد.

وی همچنین تصریح کرد: برخلاف نیرور‌های پلیس در سایر کشور ها، نیروی انتظامی از طریق تعامل سازنده با مردم تاثیر مؤثری بر کاهش جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی شده است.

فرمانده انتظامی استان نیز در این نشست گفت: مقابله با اراذل و اوباش و ارتقای شاخص‌های امنیت از اولویت‌های اصلی نیروی انتظامی در استان است.

سردار سلمانی در ادامه اضافه کرد: میزان سرقت در شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش داشته و در زمینه طرح ارتقا آرامش و برخورد با معتادان اقدامات خوبی صورت گرفته است.