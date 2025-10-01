پخش زنده
هاجر صفرزاده، ملیپوش کشورمان در دوی ۴۰۰ متر رقابتهای جهانی پارادوومیدانی دهلی نو ۲۰۲۵، به مدال نقره رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین روز دوازدهمین دوره رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند، عصر امروز (۹ مهر) با برگزاری فینال دوی ۴۰۰ متر بانوان در کلاس T۱۲ پیگیری شد.
در این رقابت هاجر صفرزاده ملیپوش کشورمان و دارنده مدال نقره بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس، با حریفانی از کشورهای چین، روسیه و ونزوئلا رقابت کرد و در پایان، با ثبت زمان ۵۶.۳۹ ثانیه به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب نقره شد.
این مدال در حالی به دست آمد که صفرزاده تا لحظات پایانی نفر اول بود، اما دونده اهل روسیه در آخرین لحظه از او جلو زد و با اختلاف یک صدم ثانیه به مقام نخست رسید.
کاروان کشورمان تاکنون دو مدال طلا توسط «امیرحسین علیپور» و «الهام صالحی»، دو مدال نقره توسط «مهدی اولاد» و «هاجر صفرزاده» و سه برنز توسط «امانالله پاپی»، «الهام صالحی» و «زینب مرادی» کسب کرده است.