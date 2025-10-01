پخش زنده
جشن مهرگان با محوریت پاسداری از میراث فرهنگی و احیای آیینهای ایرانی و بومی و محلی در ساری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در جلسه هماهنگی برگزاری جشن مهرگان که با هدف احیای میراث کهن، پاسداری از سنتهای اصیل و بازآفرینی هویت فرهنگی نسلها برگزار شد، مقرر شد تا برای نخستین بار این آیین در مرکز استان برگزار گردد.
در این جلسه اعلام شد: آیین باشکوه جشن مهرگان، نخستین بار در شهرستان ساری و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، نخبگان فرهنگی و هنری، دانشگاهیان، پژوهشگران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.
فرماندار شهرستان ساری با اهمیت این جشن در تاریخ و فرهنگ ایران زمین، گفت: مهرگان جشنی است که در بطن خود مفاهیم والای عدالت، شکرگزاری و همبستگی را جای داده و از دیرباز نمادی از پیروزی روشنایی بر تاریکی و عدل بر ظلم در فرهنگ ایرانیان بوده است. احیای این آیین در روزگار معاصر، نه تنها یک بازخوانی تاریخی بلکه ضرورتی فرهنگی برای استحکام هویت ملی و تقویت همگرایی اجتماعی است.
محمدعلی نوبخت با تأکید بر رسالت فرهنگی دولت چهاردهم و دستگاههای اجرایی در پاسداری از آیینها و ارزشهای تاریخی افزود: هویت فرهنگی هر جامعه همچون شجرهای است که ریشه در گذشته دارد و بر شاخسار امروز و فردای آن سایه میافکند. اگر گذشته خود را فراموش کنیم، آیندهای پایدار نخواهیم داشت. امروز برگزاری آیین مهرگان در مرکز استان مازندران جلوهای از اراده جدی در جهت صیانت از میراث معنوی، بازآفرینی ارزشهای فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی در میان مردم است.
فرماندار مرکز استان با اشاره به نقش چنین آیینهایی در پیوند نسلها خاطرنشان کرد: مهرگان فقط یک آیین تاریخی نیست، بلکه پیامی برای امروز ما دارد؛ پیامی مبنی بر ضرورت انسجام، عدالتمحوری و تقویت هویت جمعی. این جشن میتواند پلی باشد میان نسلهای گذشته و آینده، میان میراث کهن و جامعه معاصر، و میان فرهنگ ملی و همبستگی اجتماعی.
نوبخت همچنین با قدردانی از حضور پرشور مردم و همراهی نخبگان فرهنگی، بر استمرار برگزاری آیینهای اصیل ملی و مذهبی در شهرستان ساری تأکید کرد و گفت: فرمانداری شهرستان ساری با همکاری دستگاههای میراث فرهنگی و همچنین آموزشی و هنری استان، برگزاری چنین رویدادهایی را بهعنوان بخشی از راهبرد فرهنگی خود دنبال خواهد کرد. امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند نشاط اجتماعی، بازآفرینی ارزشهای هویتی و بهرهگیری از میراث تمدنی است. جشن مهرگان سرآغازی برای گامهای بلندتر در این مسیر است.
این مراسم که با اجرای برنامههای متنوع هنری، موسیقی سنتی، نمایشگاههای صنایع دستی، شعرخوانی و بازآفرینی نمادهای آیینی همراه خواهد بود، به صحنهای ماندگار برای نشان دادن پیوند عمیق مردم این دیار با تاریخ و فرهنگ ایرانی تبدیل میگردد.