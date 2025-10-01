با وصل اینترنت در افغانستان، مشکل خروج ناوگان حمل و نقل ایرانی و افعانستانی از مرز دوغارون تایباد حل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: خروج ناوگان حمل و نقل کامیون‌های ایرانی و افغانستانی در گذرگاه رسمی دوغارون با اتصال شبکه اینترنت کشور افغانستان از فردا در این معبر رسمی از سر گرفته می‌شود.

اسماعیل پورعابد افزود: توقف کامیون‌های حامل کالا‌های صادراتی، ترانزیت و یا خالی در پی قطع اینترنت در افغانستان از ساعت ۱۹ هفتم مهرماه ایجاد شده بود.

او گفت: قطع اینترنت در ابن بازه زمانی منجر به توقف افزون بر هزار و ۸۲۷ دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی در گذرگاه بین‌المللی دوغارون شده بود.

پایانه مرزی و گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است. بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالا‌های بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشور‌های حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.