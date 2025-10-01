پخش زنده
مدیر کل هواشناسی فارس اعلام کرد : روزهای پایانی هفته ، هوای استان صاف و آفتابی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی از امروز تا پنج روز آینده جوی آرام و آسمانی صاف و آفتابی گاهی با وزش باد برای استان فارس پیشبینی میشود.
او در خصوص دمای هوا افزود : به لحاظ تغییرات دمایی تا پایان هفته روند تدریجی کاهش دمای شبانه در استان رخ میدهد.
قاسم حسینی در پایان بیان کرد : گرمترین نقطه استان فارس در شبانهروز گذشته لامرد، دژگاه دهرم و مهر با دمای ۴۴ درجه و سردترین نقطه ، دشت نمدان اقلید با دمای سه درجه بود.
مدیر کل هواشناسی فارس گفت: دمای هوای شیراز در بازه زمانی مذکور در بیشینه ۳۵ و کمینه ۱۳ درجه بوده است.