پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر فرآیند ثبت برای پایاننامهها و پروپوزالها در حال انجام است، گفت: این اقدام میتواند به مدیریت دادههای پژوهشی کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسنزاده در مراسم تقدیر از نمایندگان دانشگاهها در «ثبت پایاننامهها، رسالهها و پروپوزالها» که همزمان با هفته ایرانداک در این پژوهشگاه برگزار شد، با اشاره به تاریخچه دانشگاهها گفت: ایرانداک در تاریخ یکم مهر ۱۳۴۷ تأسیس شد و اکنون پنجاه و هفتمین سال تأسیس این نهاد سپری شده است. این عدد قابل توجهی است؛ ما مجموعهای داریم که همزمان با رشد دانشگاهها توسعه یافت. امروز نسبت به سال گذشته، ۱۰ سال گذشته و حتی بیست سال گذشته، عملکردی قویتر دارد و این امر مایه افتخار است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فرآیند ثبت برای پایاننامهها و پروپوزالها در حال انجام است، ادامه داد: این اقدام میتواند به مدیریت دادههای پژوهشی کمک کند.
رئیس پژوهشگاه ایرانداک با بیان اینکه در کنار آن ابتکاری با عنوان «علم آزاد» در ایرانداک در حال انجام است، خاطرنشان کرد: علم آزاد به معنای ثبت و نگهداری دادههای گردآوریشده در پژوهشهاست. بهعنوان نمونه، دادههای جمعآوریشده برای پایاننامهها ثبت میشود تا در صورت نیاز پژوهشگران در آینده، امکان استفاده مجدد یا ادامه تحقیقات فراهم باشد. هدف، جلوگیری از تکرار پژوهشها و یا حتی همانند برخی کشورها ایجاد امکان راستیآزمایی دادههاست تا اعتبار و کفایت اطلاعات تضمین شود.
وی افزود: ما به سمت این حرکت میکنیم که در کنار پایاننامهها، دادههای گردآوریشده برای آنها نیز ثبت شود. اگر بتوانیم خدمات ایرانداک را به گونهای ارتقا دهیم که شامل دادههای پژوهشی نیز باشد، امکان استفاده مجدد از دادهها و مشارکتهای پژوهشی بعدی فراهم خواهد شد.
حسنزاده با بیان اینکه انجام چنین اقداماتی مستلزم آن است که در داخل دانشگاهها کارهایی انجام شود و روالهای مشخصی شکل گیرد تا دانشجویان دادههای خود را بهطور کامل و منظم جمعآوری کرده و آنها را برای ثبت در سامانه آماده کنند، ادامه داد: بعد از آن زیرساختهای لازم در ایرانداک فراهم میشود تا این دادهها در دسترس قرار گیرند.
رئیس پژوهشگاه ایرانداک با اشاره به بخش فنی سامانه گفت: قسمت فنی توسط همکاران ما مدیریت میشود و هیچ محدودیتی برای رفع مشکلات فنی وجود ندارد. هر پیشنهادی از سوی دانشگاهها دریافت شود، برای رفع آن اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: فرآیند مشابهتیابی نیز در حال خودکارسازی است و برای پروپوزالها بهطور ماشینی انجام میشود. در حال حاضر انتقال انجام مشابهتیابی توسط کارشناسان به سامانه ماشینی در جریان است. به این ترتیب دانشجویان و همکاران متوجه نمیشوند که این عملیات توسط ماشین انجام میشود یا انسان، اما دقت و سرعت کار بهبود مییابد.
حسنزاده با تاکید بر همکاری دانشگاهها با ایرانداک گفت: این اقدامات به عنوان کارهای نوآورانه در ایرانداک ثبت شده و در حال اجراست، اما موفقیت آنها نیازمند همکاری و همراهی دانشگاهها است. ایرانداک بدون همکاری دانشگاهها معنا پیدا نمیکند. هرچه ثبت دادهها و فرآیندها دقیقتر و آنلاینتر باشد، آمارها و اطلاعات موثقتر خواهند بود و تصمیمگیریها بهینهتر خواهد شد.
وی با اشاره به ایجاد دستیار هوش مصنوعی ایرانداک برای راهنمایی کاربران گفت: اخیراً دستیار هوش مصنوعی برای راهنمایی کاربران در سامانهها فعال شده است و افراد میتوانند پاسخ بسیاری از سوالات خود را مستقیماً از طریق این دستیار پیدا کنند. این سامانه در حال توسعه بوده و قرار است بهزودی بر روی تمامی سامانهها فعال شود تا پاسخگویی سریع و دقیق فراهم شود.
رئیس پژوهشگاه ایرانداک افزود: سامانه هوش مصنوعی پاسخگوی بسیاری از پرسشهاست و همکاران ما بهطور مستمر آن را بهبود میبخشند. همچنین، سامانه همانندجویی دارای دستیار هوشمند است و تا پایان سال چتبات مبتنی بر پایاننامهها نیز فعال خواهد شد. این چتبات همانند دیگر ابزارهای هوشمند، بر اساس دادههای پایاننامهها پاسخ میدهد و هرچه ثبت دادهها دقیقتر باشد، عملکرد آن نیز دقیقتر خواهد بود.
حسنزاده اظهار کرد: سامانه ویراستاری ایرانداک که در حال راهاندازی است، پایاننامهها را بررسی میکند و اصلاحات لازم شامل غلطهای املایی و انشایی، نقطهویرگول و معادلهای فارسی را پیشنهاد میدهد.
وی توصیه کرد؛ دانشجویان را دریابید؛ دانشجویان در زمان تحصیل و به ویژه در دوره پایاننامه با فشارهای متعدد از سوی خانواده، جامعه، شغل، ازدواج، تشکیل خانواده و خدمت سربازی مواجه هستند. این قشر آینده ساز را دریابید. وی خطاب به نمایندگان دانشگاهها گفت: فشارها را به ما منتقل کنید تا ما زمینه آسایش دانشجویان را فراهم کنیم. دانشجویان نباید به عنوان کاربران عادی تلقی شوند. هر گونه خطا یا اشکال از سوی آنها باید با نگاه مثبت و حمایتی بررسی شود. این افراد نوآور میتوانند فردای کشور را بسازند و از مهندس و معمار گرفته تا نماینده مجلس، معاون وزیر و رئیسجمهور آینده باشند.
وی افزود: هرگونه مشکل و پیشنهاد که توسط افراد مرتبط با ثبت دادهها منتقل میشود، باید با دقت و سخاوت به ایرانداک ارائه شود تا نیروی انسانی کشور مسیر خود را با خاطرهای خوش و با کیفیت مناسب طی کند.