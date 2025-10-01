به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از چندین جلسه بحث و بررسی با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT با شرایطی موافقت کردند.

جلسه مجمع امروز ۹ مهرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران قوا، برخی اعضای شورای نگهبان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر امور خارجه برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برگزار شد.

در این جلسه گزارش مصوبات کمیسیون مشترک مجمع درباره ابعاد مختلف کنوانسیون CFT قرائت شد و پس از استماع توضیحات دستگاه‌های مرتبط، اعضای مجمع به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در نهایت اکثریت اعضای مجمع به پیشنهاد اصلاحی نسبت به مصلحت اصراری مجلس در پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم رای مثبت دادند.