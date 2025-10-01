پخش زنده
به گفته سرپرست بهرهبرداری پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی، عملیات تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۴ این پالایشگاه با هدف ارتقای عملکرد و پایداری تولید آغاز شده است.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، فاضل طیبی با اشاره به اینکه عملیات تعمیرات اساسی این پالایشگاه از ششم مهر آغاز شده و بهمدت ۲۲ روز ادامه دارد، گفت: این عملیات با بهرهگیری از توان داخلی اجرا میشود و شامل حدود ۲ هزار درخواست کار در حوزههای مختلف تعمیراتی و نگهداری است.
وی با بیان اینکه تمرکز اصلی بر بازرسی کامل تجهیزات فاز ۳ و اجرای پروژههای نوسازی خطوط است، افزود: تعویض حدود ۳۰۰ متر از خطوط ۲۴ اینچ شبکه مشعل و ۳۰۰ متر از خط ۱۰ اینچ واحد ۱۰۰ از مهمترین اقدامها در این دوره تعمیرات اساسی است، همچنین تعمیر گیربکس یکی از کمپرسورهای پروپان در دستور کار قرار دارد.
سرپرست بهرهبرداری پالایشگاه دوم پارس جنوبی با اشاره به اینکه با اصلاح خط دریافت خوراک از پالایشگاه چهارم، امکان تبادل گاز بین پالایشگاه دوم و سایر پالایشگاههای سایت یک فراهم شده و تعمیرات هر ردیف گازی را بدون توقف کامل تولید انجام میشود، یادآور شد: این اقدامها بخشی از برنامه مستمر پالایشگاه برای ارتقای زیرساختها و خودکفایی در حوزه انرژی است.