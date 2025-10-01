کمک ۳۱ میلیارد تومانی مردم بوشهر در جشن عاطفهها
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: مجموع کمکهای نقدی، خدماتی و کالایی مردم استان در جشن عاطفهها تا کنون به ارزش ۳۱ میلیارد تومان بوده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرید محبی در مراسم جشن عاطفهها در یکی ازمدارس شهر بوشهر با اشاره به اینکه این جشن از شهریور آغاز شده و تا پایان مهر ادامه دارد، گفت:۱۱ هزار دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد هستند که موظف به تامین نیازهای ضروری تحصیلی و آموزشی آنها هستیم.
وی افزود: تا کنون ۳۱ میلیارد تومان مجموع کمکهای نقدی، خدماتی و کالایی مردم نوعدوست استان بوده است، اما طرحهای دیگری نیز با مشارکت آموزش و پرورش انجام میشود که طرح نماد یا نظام مراقبتهای اجتماعی دانش آموزی با هدف معرفی افراد کم برخوردار برای ارائه خدمات معیشتی و تحصیلی، از آن جمله است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر طرح مهرآموز را از دیگر از برنامهها ویژه دانش آموزان اَیتام و محسنین عنوان و اضافه کرد: ۵ هزار نفر دانش آموز طرح محسنین و هزار و ۹۰۰ نفر دانش آموز یتیم داریم که باید کمیته امداد به آنها خدمات بدهد.
وی ادامه داد: علاوهبراین، اسکان دانش آموزان مناطق محروم و کمتر برخوردار در خوابگاههای دانش آموزی از دیگر اقدامات است که تاکنون ۱۰۰ نفر از دانش آموزان را در ۲ مجتمع دانش آموزی برازجان و گناوه اسکان دادهایم.
غلامرضا دانشفر مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر هم گفت: مهمترین برنامه آموزش و پرورش، آموزش، پرورش و تربیت است تا مردم، دبیران، فرهنگیان و دانش آموزان با مبانی و اصول ایثار، گذشت، فداکاری و کمک به هم نوع بیشتر آشنا شده و در راه توسعه و اعتلای ایران و ارتقاء ورشد کیفی آموزش گام برداریم.