کمک ۳۱ میلیارد تومانی مردم بوشهر در جشن عاطفه‌ها

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: مجموع کمک‌های نقدی، خدماتی و کالایی مردم استان در جشن عاطفه‌ها تا کنون به ارزش ۳۱ میلیارد تومان بوده است.