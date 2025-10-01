پخش زنده
امروز: -
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر پیوند راهبردی میان صنعت گردشگری و فناوریهای نوین تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستار هاشمی در آیین گرامیداشت هفته تهران و هفته گردشگری و همچنین رونمایی از اپلیکیشن «تهران دیدنی» گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه تمامی روستاهای کشور به شبکه اینترنت متصل خواهند شد؛ موضوعی که می تواند تحولی بنیادین در معرفی ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشور ، توسعه اقتصاد گردشگری و بهرهبرداری از ابزارهای هوش مصنوعی در تولید محتوا ایجاد کند.
وی با بیان اینکه «صنعت گردشگری و فناوریهای نوین اثر متقابل و همافزا بر یکدیگر دارند، بر اهمیت تقویت زیرساختهای ارتباطی در مسیر توسعه گردشگری کشور تاکید کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به تمدن کهن و میراث تاریخی ایران، بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین تأکید کرد و افزود: امروزه هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند در تولید محتوای متنی و تصویری محسوب میشود و میتواند نقشی کلیدی در معرفی جذابتر و مؤثرتر جاذبههای گردشگری ایران ایفا کند.
ستار هاشمی گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی و بهکارگیری ظرفیتهای هوش مصنوعی، نه تنها فرصتهای جدیدی برای جذب گردشگر فراهم میکند، بلکه مسیر تازهای برای رشد کسبوکارهای دیجیتال و ایجاد اشتغال در بخش گردشگری خواهد گشود.
در این مراسم، از اپلیکیشن «تهران دیدنی» رونمایی شد؛ سامانهای دیجیتال که با هدف معرفی جامع اماکن تاریخی، فرهنگی و جاذبههای گردشگری پایتخت طراحی شده است و به مخاطبان امکان میدهد تجربهای نوین از گردشگری شهری در بستر فناوری دیجیتال داشته باشند.