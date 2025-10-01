مستند‌های «باران را دنبال کن»، جمعه ۱۱ مهر، از شبکه چهار پخش می‌شود. «نقطه صفر»، که روایت تلاش بانوان کارآفرین است و «سلاح ایرانی ۲»، درباره تجاوز و پاسخ در دفاع مقدس ۱۲ روزه از شبکه مستند پخش می‌شود.

مستندهای باران را دنبال کن، نقطه صفر و سلاح ایرانی ۲، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند جدید پنج‌قسمتی «نقطه صفر»، تولید شبکه مستند، هر شب ساعت ۱۹:۳۰، از شبکه مستند پخش می شود.

این مجموعه پرتره‌ای از پنج بانوی کارآفرین کشور است که با روایت‌هایی شخصیت‌محور، به سختی‌ها، تلاش‌ها و مسیر موفقیت آنان در عرصه‌های مختلف می‌پردازد.

قسمت پنجم مستند «نقطه صفر»، امشب روایتگر منصوره شعرا نجاتی، بانویی که عشق به صنعت را از کودکی در دل داشت، با دست‌های خالی و عرق ملی ایستاد و امروز با همراهی همسرش بخشی از نیاز تولید قطعه برای خودروسازی ایران را تأمین می‌کند.

مجموعه مستند «نقطه صفر»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید سبحانی، روز بعد ساعت ۱۳:۳۰، بازپخش می شود.

مستند «باران را دنبال کن»، محصول ۲۰۲۴ استرالیا، مستندی است از دسته بوم نگار، که ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ تکرار می‌شود.

این مستند که امتیاز خوب ۷.۵ از ۱۰ را نزد درگاه بانک اینترنتی فیلم (IMDB) دارد با یک زوج عکاس سروقت قارچ در دل طبیعت رفته است.

دانشمندان تاکنون ۱۵۰ هزار گونه از قارچ‌ها را شناسایی کرده‌اند. در حالیکه برآورد می‌شود ۲ تا ۱۰ میلیون گونه از آنها وجود داشته باشند. یک عکاس طبیعت گرد به همراه همسرش، با گشت و گذار در جنگل و حاشیه‌ی رودخانه‌ها به تصویربرداری از انواع قارچ‌ها می‌پردازند و ویژگی‌ها و شرایط زیست آنها را بررسی می‌کنند.

مستند «سلاح ایرانی ۲»، که روایتی از نحوه تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و پاسخ نیرو‌های نظامی کشور در «دفاع مقدس ۱۲» ارائه می‌دهد، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این اثر به تهیه‌کنندگی مهدی عظیمی ستوده کاشانی و کارگردانی داوود مرادیان، با نگاهی مستندگونه به بررسی رویدادها، عملکرد نیرو‌ها و ابعاد دفاعی–تاریخی آن دوره می‌پردازد و تلاش دارد زوایای کمتر دیده‌شده‌ای از این رویداد‌ها را به مخاطب عرضه کند.

مستند «سلاح ایرانی ۲»، پنج شنبه دهم مهر ساعت ۹ صبح، بازپخش می شود.