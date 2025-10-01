پخش زنده
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: صرفهجویی و مدیریت هوشمند مصرف گاز، کلید اصلی عبور ایمن از زمستان و کاهش ناترازی انرژی است.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، هوشنگ صیدالی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر) در آیین هماندیشی مدیران عامل شرکتهای گاز استانی درباره آمادگی ورود به فصل سرد گفت: تجربه زمستان گذشته نشان داد که همافزایی و هماهنگی میان شرکتهای گاز استانی و استانداران میتواند زمینهساز گذر آرام از شرایط دشوار زمستان باشد.
وی افزود: امیدوارم امسال نیز با درایت، تلاش و مدیریت یکپارچه بتوانیم زمستان پیشرو را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
صیدالی با اشاره به ضرورت آمادگی کامل در آستانه فصل سرما تصریح کرد: مصرف گاز باید در هماهنگی کامل با دیسپچینگ شرکت ملی گاز مدیریت شود. هرچند دشوار است، اما باید به سمت بهینهسازی حرکت کنیم و صرفهجویی در صدر اولویتها قرار گیرد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، فعالیت شرکتهای کارور در حوزه مصرف بهینه را راهبردی دانست و گفت: این شرکتها ظرفیت مهمی در مدیریت مصرف دارند، به شرط آنکه بهطور صحیح و مؤثر اجرا شود. باید هدررفت گاز در تمام نقاط شناسایی و بهطور عملی کنترل شود تا به رفع ناترازی انرژی کمک کنیم.
وی با اشاره به اقدامات این شرکت در حوزه هوشمندسازی و خرید متمرکز کالا یادآور شد: در این زمینه به نتایج قابل توجهی دست یافتهایم و امیدواریم تا پایان سال این دستاوردها بهطور کامل تحقق یابد.
صیدالی در پایان گفت: در کنار تمام این اقدامات، وصول مطالبات نیز پیگیری شده، اما مهمترین کلید عبور ایمن از زمستان و کاهش ناترازی انرژی، صرفهجویی و مدیریت هوشمند مصرف گاز است.