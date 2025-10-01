پخش زنده
خبرهایی از توزیع پانصد بسته کمک معیشتی بین جامعه سالمندان تا رایگان بودن موزههای استان فردا و پس فردا به مناسبت هفته گردشگری را در بسته خبری کوتاه ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به میمنت ولادت امام حسن عسکری (ع) و به همت نماینده ولی فقیه در استان و مرکز نیکوکاری مسجد گلشن پانصد بسته کمک معیشتی بین جامعه سالمندان توزیع شد.
در مراسمی حجتالاسلام جلیل دماوندی به عنوان امام جمعه جدید مینودشت معرفی و از خدمات حجتالاسلام رضا کشیری قدر دانی شد.
اهالی روستای تیلان آزادشهر با برگزاری یادواره شهداء یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
جعفر مزیدی قائم مقام کمیته امداد امام خمینی ره گلستان در مراسم تکریم سالمندان شرق استان در گنبد کاووس از کمک ۵۰۰ میلیارد تومانی این نهاد به سالمندان تحت پوشش در شش ماهه امسال خبر داد.
ساخت طرحهای عمرانی اداره منابع طبیعی در شهرستان علیآباد کتول آغاز شد.
نمایشگاه ایثار با هدف آشنایی مردم با دستاوردهای نظامی و فرهنگی دوران دفاع مقدس در شهر مزرعه کتول برپا شد.
همایش نسل ماندگار با حضور رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهدا در روستای لاملنگ گرگان برگزار شد.
سرهنگ علیخانی فرمانده سپاه گرگان در این همایش گفت: رسالت ما در جنگ ترکیبی دشمن، جهاد ترکیبی است و خدمت به مردم بالاترین وظیفه ما است.
به مناسبت هفته گردشگری موزههای استان فردا و پس فردا پذیرای عموم بازدیدکنندگان بهصورت رایگان خواهند بود.