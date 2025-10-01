به گزارش به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، علی‌اصغر رجبی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر) در آیین هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی گفت: فعالیت شرکت‌های کارور از دی ۱۴۰۲ با اجرای پایلوت طرح مصرف هوشمند انرژی (مهان) در استان یزد آغاز شد و با تدوین پیش‌نویس سند تنظیم‌گری در آبان ۱۴۰۳، ابلاغ آیین‌نامه هیئت وزیران در تیر ۱۴۰۴ و صدور دستورعمل فعالیت این شرکت‌ها از سوی وزیر نفت در مهر ۱۴۰۴ ادامه یافت.

وی افزود: این اقدامات بستر تحقق اهداف کلان کشور در مدیریت انرژی و کاهش اتلاف گاز طبیعی را فراهم کرده است. به گفته او، تا مهر ۱۴۰۴ حدود ۹۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی صرفه‌جویی شد و تنها در استان یزد، طرح مهان موفق شد یک میلیون مترمکعب گاز را از بخش غیرمولد به صنایع منتقل کند.

رجبی تأکید کرد: نتایج این طرح نشان می‌دهد که اقدام‌های فناورانه و مدیریتی تأثیر مستقیم بر بهره‌وری و کاهش هدررفت انرژی دارد.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران درباره جایگاه شرکت‌های کارور در زنجیره تأمین گاز توضیح داد: این شرکت‌ها با خرید عمده گاز از شرکت‌های استانی و عرضه خرده‌فروشی به مشترکان، ضمن افزایش بهره‌وری، سهم مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه انرژی دارند.

وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم برای تولید معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام انرژی گفت: برنامه‌های کارور‌های گاز در کاهش اتلاف و بهینه‌سازی مصرف، نقشی کلیدی در دستیابی به این هدف ایفا خواهد کرد.

رجبی درباره تقسیم وظایف افزود: ستاد شرکت ملی گاز ایران مسئولیت تأیید صلاحیت کارور، صدور و تمدید پروانه، تعیین خط مبنا و تعرفه عرضه گاز و تخصیص گواهی صرفه‌جویی را بر عهده دارد. در مقابل، شرکت‌های گاز استانی وظایفی، چون امضای قرارداد با کارور، صدور و تسویه‌حساب، کنتورخوانی و ارزیابی صرفه‌جویی را دنبال می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: شرکت‌های کارور با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، ارتقای بهره‌وری تجهیزات و افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصدی مشترکان تحت قرارداد، مسیر توسعه پایدار صنعت گاز کشور را هموار کرده‌اند. در آینده نیز اقدامات فنی، مدیریتی و اجتماعی - فرهنگی محور برنامه‌ها خواهد بود و با هم‌افزایی همه ذی‌نفعان می‌توان صنعت گاز ایران را به سمت کاهش کربن و پایداری هدایت کرد.