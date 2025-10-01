پخش زنده
برنامههای «قرارگاه» با موضوع بایستههای پدافندی مسجد و «تهران ۲۰»، با موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از شبکههای قرآن و تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «قرارگاه»، امشب با موضوع بایستههای پدافندی مسجد از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
کاربرد جامعه شناختی مسجد در هویت اسلامی، برگرفته از تعالیم ناب دینی، ساختاری چند هویتی دارد که میتواند در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی تاثیر گذار باشد.
بر همین اساس از مهمترین شاخصههای مسجد میتوان به اثر پدافندی آن اشاره کرد و به جرات میتوان گفت، تاثیر پدافندی مسجد میتواند در تمامی زوایای جامعه نمود داشته باشد، لذا برنامه «قرارگاه» در این برنامه از حجت الاسلام و المسلمین عباس غلامرضا زاده، امام جماعت مسجد الزهرا (س) در تهران، نرگس کاروان، فعال فرهنگی و فرمانده پایگاه جعفری در ماسوله دعوت کرده تا درخصوص موضوع برنامه گفتوگو کند.
در این برنامه در ارتباطی زنده با لبنان، درخصوص مسائل پیرامون سالگرد شهادت سید حسن نصرالله با گزارشگر برنامه گفتوگو میشود.
«قرارگاه»، ساعت ۲۱ به صورت زنده پخش میشود.
به مناسبت ۹مهر، روز جهانی سالمند، مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی و اقدامات سازمان برنامه و بودجه درخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان موضوع گفتوگو امشب «تهران ۲۰» است، که ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می شود.
این برنامه میزبان علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران است تا در این خصوص گفتوگو کند.
در بخش تلفنی نیز حسین دهستانی، معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در خصوص اقدامات این سازمان ویژه همسان سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه خواهد کرد.