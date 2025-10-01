پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال دختران نوجوان در دیداری تدارکاتی مقابل تیم پردیس بانوان با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال که از جمعه ۴ مهر در اردوی آماده سازی خود به سر میبرد، امروز در آخرین روز از اردوی خود به مصاف تیم پردیس بانوان رفت و در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود دختران نوجوان به پایان رسید.
ملیپوشان در اولین دیدار درون اردویی خود به مصاف تیم یکتای هشتگرد رفتند و موفق شدند این تیم را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهند.
اردوهای آمادهسازی تیم فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا برگزار میشود و تیم فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات ۲۱ تا ۲۵ مهر به میزبانی عربستان برگزار میشود.
برنامه مسابقات تیم فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۱ مهر
ایران – عربستان/ ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی
چهارشنبه ۲۳ مهر
کویت – ایران/ ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی
جمعه ۲۵ مهر
ایران – لبنان / ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی