تیم فوتبال دختران نوجوان در دیداری تدارکاتی مقابل تیم پردیس بانوان با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال که از جمعه ۴ مهر در اردوی آماده سازی خود به سر می‌برد، امروز در آخرین روز از اردوی خود به مصاف تیم پردیس بانوان رفت و در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود دختران نوجوان به پایان رسید.

ملی‌پوشان در اولین دیدار درون اردویی خود به مصاف تیم یکتای هشتگرد رفتند و موفق شدند این تیم را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهند.

اردو‌های آماده‌سازی تیم فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا برگزار می‌شود و تیم فوتبال کشورمان در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات ۲۱ تا ۲۵ مهر به میزبانی عربستان برگزار می‌شود.

برنامه مسابقات تیم فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۱ مهر

ایران – عربستان/ ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی

چهارشنبه ۲۳ مهر

کویت – ایران/ ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی

جمعه ۲۵ مهر

ایران – لبنان / ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی