معاون وزیر نیرو تأکید کرد: بحران آب کشور نتیجه بارگذاری‌های نادرست و تغییرات اقلیمی است و تنها راه نجات، اجرای جدی طرح‌های تعادل‌بخشی و کاهش برداشت از منابع زیرزمینی است.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، نشست دوره‌ای معاونان حفاظت و بهره‌برداری استان‌های حوضه آبریز زهره، جراحی، زاینده‌رود، کارون بزرگ و حوضه‌های جنوبی و جنوب غرب فلات با موضوع رفع موانع اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی، امروز به میزبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.



معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست با بیان اینکه اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی یک تکلیف قانونی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: رفتار نادرست با منابع آبی طی دهه‌های گذشته و تشدید تغییرات اقلیمی، کشور را به شرایط بحرانی رسانده و تنها راه نجات، کاهش برداشت و اجرای جدی برنامه‌های حفاظتی است.



محمد جوان‌بخت در این نشست با اشاره به اینکه تعادل‌بخشی یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو است، تصریح کرد: هیچ راهی برای چشم‌پوشی از اجرای این طرح‌ها وجود ندارد و قوانین توسعه‌ای و سایر احکام قانونی صراحتاً بر اجرای آن تأکید دارند.

وی وضعیت کنونی آب‌های زیرزمینی را نتیجه بارگذاری‌های سنگین بر منابع آبی طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته دانست و گفت: مصرف بی‌رویه و بدون توجه به تبعات بلندمدت، الگو‌های نادرست مصرف را به کشور تحمیل کرده است.

جوان‌بخت تغییر اقلیم، تداوم خشکسالی و گرم‌شدن آب‌وهوا را از عوامل تشدید بحران منابع آبی برشمرد و افزود: توسعه مصرف در کنار محدودیت منابع، منابع زیرزمینی کشور را به مرز بحرانی رسانده است و کاهش برداشت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در سطح عالی کشور، گفت: مسئله آب امروز به یک گفتمان ملی تبدیل شده و رئیس‌جمهور نیز در دیدار با مقام معظم رهبری صراحتاً بر بحران آب و ضرورت تصمیمات جدی تأکید کرده‌اند.

وی شرایط تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه ارومیه را نشان‌دهنده تهدید جدی منابع سطحی و زیرزمینی دانست و گفت: برای تمرکز بیشتر بر اقدامات حفاظتی، تشکیل کارگروه ویژه ضروری است. هرچند طرح‌های عمرانی معمولاً حمایت اجتماعی بیشتری دارند، اما طرح‌های تعادل‌بخشی به دلیل محدودیت‌ها و حساسیت‌ها، دشوارتر و حیاتی‌ترند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با قدردانی از کارشناسان حاضر در نشست افزود: این مأموریت تنها یک وظیفه شغلی نیست، بلکه خدمتی مقدس به نسل‌های آینده است. باید با امیدواری و ثبات‌قدم، آینده منابع آب کشور را تضمین کنیم.