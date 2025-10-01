به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،ازابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون براساس تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نوسازی ناوگان راهداری بیش از ۱۲۰۰ دستگاه در کشور اعم از واردات و تولیدی داخل در برنامه هدف نوسازی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر امورعملیات راهداری ماشین الات و مدیریت بحران سازمان راهداری وحمل نقل جاده‌ای در بازدید از مرکز بازسازی ماشین الات از رده خارج سازمان راهداری واقع در زاهدان گفت تا کنون از ۱۲۶۰ دستگاه ماشین الات ۵۶۰ دستگاه در کشور وارد و‌بین استان‌ها تقسیم شده است.

حیدر نوروزی گفت از نظر اهمیت و ارزش دستگاه‌ها نیازمند اموزش کاربران ماشین الات و‌دستگاهها هستیم و‌به همین جهت دوره اموزشی نحوه بهره برداری ماشین الات را در منطقه اموزشی لوشان برگزار می‌کنیم.

وی گفت در حوزه سیستان وبلوچستان و بخصوص در شمال استان با عقد قرار داد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی عمده اقدامات اداری برای ورود ماشین الات مورد نیاز راهداری انجام‌شده و تعدادی از دستگاه‌ها وارد و بعد از سپری کردن دوره اموزشی توسط رانندگان و کاربران دستگاه‌ها برای انجام فعالیت‌های راهداری در اختیار رانندگان قرا خواهند گرفت.

حیدر نوروزی همچنین گفت یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان راهداری انجام تعمیرات دستگاه‌های از رده خارج راهداری است که با بازسازی و‌تعمیر و‌تعویض قطعات لازم دستگاه مجدد اماده کار خواهد شد که در این ارتباط قرار بر بازسازی ۱۲۰۰ دستگاه بوده که هم اکنون حدود ۶۲۰ دستگاه بازسازی و عملیاتی شده‌اند.