به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال شهید قندی یزد و کیا تهران در اولین هفته لیگ دو فوتبال کشور به دلیل آماده نبودن ورزشگاه شهید نصیری یزد، در ورزشگاه شهید سلیمانی بافق به مصاف هم رفتند.

یزدی‌ها در دقیقه ۱۹ صاحب ضربه پنالتی شدند که این فرصت ایده آل برای ثبت اولین گل در لیگ هدر رفت.

اما این تهرانی‌ها بودند که بلافاصله صاحب موقعیت شدند و توانستند اولین گل این دیدار را به ثمر برسانند تا نیمه اول با تک گل به سود کیا پایان یابد.

در دقیقه ۵۸ طلسم دروازه کیا شکسته شد و این علی تسلیمی بود که گل تساوی را وارد دروازه مهمان کرد.

کیوان کدخدازاده هم ۹ دقیقه بعد توانست گل دوم را برای شهید قندی به ثمر برساند تا این تیم در آستانه کسب سه امتیاز خانگی قرار گیرد.

اما این پایان کار نبود و کیا موفق شد گل مساوی را وارد دروازه شهید قندی کند تا این دیدار با تساوی دو بر دو به پایان رسیده و دو تیم امتیاز‌ها را میان خود تقسیم کنند.