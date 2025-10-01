رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از پژوهشگران، مدیران و اساتید برتر گروه‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه‌های علمیه باید با اندیشه‌ورزی عمیق به نیاز‌های جدید پاسخ دهند و از ساده‌انگاری در مواجهه با مسائل بپرهیزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در آیینی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از پژوهشگران، مدیران و اساتید برتر گروه‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تجلیل شد و از حدود ۱۰ اثر علمی و پژوهشی جدید این مرکز نیز رونمایی به عمل آمد.

قالیباف در این مراسم با تأکید بر نقش حوزه‌های علمیه در پیشبرد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه قانونگذاری گفت: کمک فضلا و اندیشمندان حوزه نقطه تحولی برای تحقق این سیاست‌هاست و فقه اسلامی دانشی پویاست که متناسب با زمان و مکان می‌تواند نیاز‌های روز جامعه را پاسخ دهد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی مسئولیت اندیشمندان و کارگزاران نظام را سنگین‌تر کرده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی در کارآمدی دین در اداره جامعه مورد قضاوت قرار می‌گیرد و این موضوع در مسائل نوپدید و پیچیده امروز بیش از گذشته اهمیت می‌یابد.

قالیباف افزود: در چنین شرایطی، حوزه‌های علمیه باید با اندیشه‌ورزی عمیق به نیاز‌های جدید پاسخ دهند و از ساده‌انگاری در مواجهه با مسائل بپرهیزند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از کارکرد‌های بنیادین فقه اسلامی را توجه به روح اخلاق، معنویت و عدالت در کالبد قوانین دانست و بیان داشت: همین ویژگی مهم‌ترین تفاوت میان قانون‌گذاری اسلامی و قوانین کشور‌های غربی است.

وی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی باید نظام سیاست‌گذاری را به درستی شناسایی و آن را به زبان حوزه ترجمه کند و در عین حال دانش اصیل حوزوی را به سمت حل مسائل واقعی جامعه سوق دهد.

قالیباف با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات مدیریتی کشور، خاطرنشان کرد: بسیاری از ناترازی‌های موجود، ریشه در ناترازی‌های مدیریتی و شناختی دارد. این ناترازی‌ها به حقانیت دین لطمه نمی‌زند، اما می‌تواند به مشروعیت ما خدشه وارد کند، چرا که پس از گذشت نیم قرن از حکمرانی جمهوری اسلامی توجه به این مسائل حیاتی است.

وی همچنین تولید قدرت، منزلت، معرفت و ثروت را لازمه حفظ استقلال کشور دانست و با اشاره به اهمیت نهاد خانواده اظهار داشت: ایران قوی در گروی خانواده قوی است و توجه به تقویت بنیان خانواده یکی از محور‌های اصلی قانونگذاری باید باشد.

قالیباف جهاد تولید اندیشه نو را یک ضرورت و جهادی مقدس خواند و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند پیوند عمیق شریعت و فقه با فرآیند قانون‌گذاری هستیم تا جامعه در همه ابعاد مسیر پیشرفت را بپیماید.

در پایان این مراسم، از حدود ۱۰ نفر از اساتید، مدیران و پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تجلیل شد.