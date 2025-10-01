به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، دراین نشست فعالان سیاسی و اجتماعی استان به طرح برخی از دغدغه ههای خود در مسیر توسعه؛ جذب سرمایه گذاری و امنیت مردم پایه و رفع چالش‌های موجود بااستفاده ازظرفیت‌های مردمی پرداختند.

آیت الله محامی نماینده ولی فقیه دراستان با اشاره به عمق وفاداری مردم از طیف‌های مختلف سیاسی، قومی ومذهبی به نظام و رهبری در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: دشمن صهیونیستی همزمان با دفاع مقدس ۱۲ روزه برای ایجاد آشوب از سیستان وبلوچستان برنامه ریزی کرده بود که این توجه باحضور مردم درحمایت از نظام خنثی شد.

وی همچنین با تاکید بر پرهیز ازافراط وتفریط در مسائل وتصمیم گیری‌های مختلف دراستان به ختم پرونده حادثه هشت مهر وصلح وفاق اشاره کرد و ضرورت همدلی وتقویت وحدت حول مبانی اسلامی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری درمسیر تحقق تمدن اسلامی و پیشرفت وتوسعه استان را مهم خواند.