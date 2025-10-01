به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا از دستگیری ۱۹ نفر و احضار ۳۵ نفر از اراذل و اوباش در طرح ۳ روزه برخورد با اراذل و اوباش در این شهرستان خبر داد و گفت: تعداد ۲ قبضه سلاح سرد و ۶ دست آلات قمار از اراذل و اوباش کشف شد.

وی افزود: پلیس قاطعانه و بدون اغماض با هرگونه تحرک سوء اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش در پایان با اعلام اینکه ماموران انتظامی با حساسیت ویژه نسبت به شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش اقدام می‌کنند افزود: پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.