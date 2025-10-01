پخش زنده
امروز: -
رویداد بازی سازی از پنجم مهرماه در یزد آغاز شده و تا یک ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر این رویداد با بیان اینکه مخاطبین اصلی رویداد، دانش آموزان و دانشجویان هستند، گفت: قرار است دانش آموزان و دانشجویان با حضور در این رویداد و کارگاههای آموزشی از صفر تا صد ساخت بازی را فراگیرند.
شهبازی افزود: رویداد از پنجم مهرماه شروع میشود و به مدت یکماه ادامه خواهد داشت. طی این مدت هر روز در شتاب دهندهها کارگاه آموزشی فنی و تخصصی برگزار و نحوه تولید بازی آموزش داده میشود.
وی اظهار داشت: در پایان این رویداد تیمهای برتر مشخص میشوند و شتاب دهندهها میتوانند محصولات خود را در آنجا تولید کنند.
شهبازی تصریح کرد: این رویداد با هدف بازی سازی، تیم سازی، تولید محصول و صادرات آن صورت میگیرد.