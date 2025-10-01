به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ میلادی، مناطق سبز وسیعی در اروپا، از جمله در انگلیس، از بین رفته‌اند.

نتایج بررسی‌های منتشر شده مشترک روزنامه گاردین با " پهنه برای خبرنگاری در اروپا" (Arena for Journalism in Europe) و "رسانه نروژی "ان آر کی" (NRK) نشان می‌دهد در این مدت، فضا‌های سبز فراوانی که سکونتگاه حیات وحش، محلی برای گرداوری گاز کربن و محلی برای تولید مواد غذای برای انسان‌ها بود، نابود شده است.

روزنامه گاردین نوشت تصاویر ماهواره‌ای از انگلیس و اروپا در ۵ سال مورد بررسی نشان می‌دهد شمار فراوانی از مناطق سبز، اکنون به مناطق خاکستری مبدل شده‌اند و آسفالت جاده ها، تاسیسات ورزش گلف و ساخت و ساز مناططل مسکونی، جای فضا‌های سبز را گرفته است. به نوشته این روزنامه، پیش از این با بررسی و مقایسه عکس‌های ماهواره‌ای از جنگل‌های آمازون، روند تخریب آن‌ها بررسی شده بود، اما این نخستین بار است که از این روش، درباره وضعیت فضا‌های سبز انگلیس و اروپا، با عنوان طرح "سبز به خاکستری" (Green to Grey)، استفاده می‌شود. در گزارش این بررسی آمده است در میان کشور‌های اروپایی، بیش‌ترین میزان تخریب فضای سبز در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ در کشور ترکیه روی داده است.