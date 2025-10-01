به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بارش باران، وزش باد و کاهش دما را تا امشب در استان شاهد هستیم.

شعبانپور با اشاره به اینکه فردا پنجشنبه ۱۰ مهر از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود افزود: جمعه و شنبه ضمن هوای صاف و آفتابی و افزایش دما؛ در ساعات بعداز ظهر و شب در مناطق غربی استان رشد ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: از یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده جو استان پایدار است.

کارشناس هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: بارش‌های اخیر شرایط مناسبی را برای کشت محصولات پاییزه برای کشاورزان فراهم کرده است.

به گفته شعبانپور دریا امشب و فردا مواج است و برای فعالیت‌های دریای مناسب نیست.