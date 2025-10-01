۱۵ طرح در حوزه شبکه و توسعه سیستم‌ های اطلاعاتی، سخت افزاری و امنیت و سایبری در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس اجرا شد.

گفت: با هدف افزایش پایداری و ضریب امنیت شبکه و زیرساخت، رضایت‌ مندی کارکنان در استفاده از سامانه‌ های اینترنتی، در دسترس بودن ۲۴ ساعته شبکه، حفظ ساختار دیتاسنتر و تسهیل دسترسی کاربران و کارکنان شرکت به سامانه‌ های مختلف، ایجاد بسترهای مناسب حوزه شبکه در بخش‌ های نرم افزار و سخت افزار در دستور کار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سرپرست فناوری اطلاعات شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌ نژاد سرخس

عباس مرادی نخعی افزود: بر این اساس در طی ۱۰ ماه، ۱۵ طرح با اعتباری بیش از ۲۹ میلیارد ریال طراحی و اجرا شد.

وی ادامه داد: مدیریت و بهبود کیفیت اینترنت کاربران، سامانه تجهیزات شبکه، تعمیرات پیشگیرانه و ارتقای دیتا سنتر، بهبود و مدیریت ترافیک پهنای باند ارتباطی مشهد به پالایشگاه و راه‌ اندازی سامانه مانیتورینگ لحظه‌ ای ارتباطات از جمله طرح های بخش شبکه بودند که با هزینه ۱۸ میلیارد ریال انجام شد.

وی ادامه داد: تولید و استقرار زیرسیستم بازرسی دوره‌ ای ایمنی، بهداشت و محیط زیست، طراحی و تولید سامانه جامع رزرو خدمات و تسهیلات اجتماعی و رفاهی کارکنان و نیز ساکنان مجتمع‌ های مسکونی، ارتقا و توسعه پرتال اینترنتی شرکت، ایجاد زیرساخت طراحی داشبورد در سامانه مدیریت تولید، هوشمندسازی اتوماسیون اداری، ارتقاء و توسعه سامانه نگهداری و تعمیرات و سامانه ثبت ورود و خروج کارکنان از مهمترین طرح های بخش نرم افزار بود که با هزینه بیش از ۱۱ میلیارد به نتیجه رسید و در دسترس کاربران قرار گرفت.