تاکید بر توسعه گردشگری در خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی گفت: اگر میخواهیم استان را معرفی کنیم باید در حوزه گردشگری تمرکز کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،
هاشمی در کارگروه هیأت اندیشه ورز گردشگری استان افزود: جاذبههای کویری، آثار تاریخی ثبت جهانی شده، اقامتگاهها، محصولات راهبردی، تنوع سنگهای زینتی و جاذبههای طبیعی تنها بخشی از ظرفیتهای استان است.
هاشمی با تأکید بر افزایش اعتبارات حوزه گردشگری در سال جاری گفت: باید جشنوارههای متنوع در استان برگزار شود و برای تقویت تورهای گردشگری از ظرفیت فرودگاههای بیرجند و طبس استفاده کنیم.
هاشمی گفت : برای نمایشگاه ایران و افغانستان که در مهرماه برگزار می شود تاکنون بیش از ۸۵ درصد غرفهها تکمیل شده است.
به گفته استاندار، در رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبی بهعنوان یکی از استانهای نخست معرفی خواهد شد و همه دستگاهها باید در نیمه دوم آبان برای معرفی ظرفیتهای استان در سطح ملی و بینالمللی تلاش کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان نیز با اشاره به اینکه ۱۳ طرح بخش خصوصی و ۱۶ طرح دولتی در این هفته به بهرهبرداری رسیده است افزود: از مهمترین طرحها میتوان به فاز دوم گردشگری ورزشی و نخستین پیست موتورسواری استان و همچنین چند طرح اقامتی از جمله خانه مسافر اشاره کرد.
برآبادی توجه ویژه به گردشگری کودک را از برنامههای امسال دانست و افزود: : در قالب طرح مسافر کوچولو، تورها و برنامههای آموزشی برای کودکان برگزار شد تا با گردشگری مسئولانه و حفاظت از محیط زیست آشنا شوند.
وی همچنین از نشست مشترک با دانشگاه بیرجند برای توسعه گردشگری دانشمحور و استارتاپهای مرتبط خبر داد.
کامیابی قائممقام صدا و سیمای استان نیز گفت : در آبان ماه بیش از ۱۰۰ شبکه استانی، ملی و بینالمللی خراسان جنوبی را کانون توجه خود قرار خواهند داد.
وی با قدردانی از حمایتهای استاندار گفت: اولویت اصلی صدا و سیمای استان در سه سال پیش رو حوزه گردشگری است و پیشنهاد میشود رویدادهای مهم در بازه زمانی ایران جان برگزار شود.
در پایان جلسه، از پوستر نخستین رویداد عکاسی ایران جان، خاوران ایران با حضور استاندار رونمایی شد.