استاندار گلستان در جلسه راهبردی استان گفت: تا کنون حدود ۶۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی ساخته شدهاند و مابقی نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه مسکن روستایی در شهرستان مینودشت، گفت: با وجود محدودیت منابع دولتی، ما توانستیم با تأمین نقدینگی، شرایطی فراهم کنیم تا مردم خودشان ساخت و ساز را آغاز کنند.
او با بیان اینکه زمین رایگان در اختیار مردم قرار گرفت و هزینه ساخت نیز از سوی دولت تأمین شد افزود: تاکنون حدود ۶۰ درصد واحدهای مسکونی ساخته شدهاند و مابقی نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.
طهماسبی گفت: برخی از واحدها تا ۸۰ درصد پیشرفت داشتهاند.
استاندار گلستان با تقدیر از تلاشهای مشاوران و مدیران جهادی در روستاهای استان گفت: با وجود نبود منابع دولتی، جلسات منظم برگزار و گزارشهای میدانی ارائه میشود که جای سپاس دارد.
طهماسبی همچنین به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر قالیباف، در اردیبهشتماه اشاره کرد و گفت: در این سفر ۱۱ مصوبه برای استان داشتیم که با حضور وزرا و معاونانشان بررسی و پیگیری شد.