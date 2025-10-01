پخش زنده
رئیس موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی گفت: با تلاش بی وقفه محققان و پژوهشگران کشور در تولید ذرت علوفه ای به خودکفایی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،زمانیان افزود : در تولید ذرت دانهای به دلیل محدودیت منابع آبی، طول دوره رشد بیشتر و نوع کشت تابستانه، ضریب خوداتکایی در حدود ۱۰ درصد است و رغبت کشاورزان بیشتر برای تولید ذرت علوفهای است.
شرایط اقلیمی و کمبود منابع آبی و از طرفی نیاز کشور به تولید ذرت ضرورت استفاده از ارقام جدید و بالا بردن راندمان تولید این محصول راهبردی را دوچندان کرده است.
یکی از کشاورزان گفت:این از لحاظ ارتفاع و از لحاظ دانه هم از لحاظ وزنی هم پروتئین بالاتری خود ذرت دارد. حداقل ۲۰ تا ۳۰ از ذرتهای دیگه کیفیتش بالاتر است.
این بوتههای ذرتی رو که شما میبینید از ارقام جدید ذرت هستش که حدود سه و نیم متر ارتفاع دارد.
مجید آنجفی معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما سال خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم. بحرانیترین خشکسالی شاید ۵۰ سال گذشته را داشتیم. کمترین میزان بارندگی و ناترازی انرژی بر کشاورزی عارض شد.
آقای باقری کشاورزی که با کاشت این رقم جدید توانسته میزان تولید و برداشت محصولش را یک و نیم برابر افزایش دهد میگوید: مزرعه ذرت و ۹۵ روزه کاشته شد و حدود ۸۰ الی ۸۵ تن برداشت داشته است.
مسعود رمضانی کشاورز گفت: اینجا حدوداً ۱۰ هکتار ذرته. محصولمونم از نظر کیفی نسبت به بلالهای دیگر خیلی بالاتر است.
فرامک عزیز کریمی مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در ذرت علوفهای هم میانگینمون بالای ۵۰ تن هست. باز کشاورزهای خوب ما تا ۱۰۰ تن هم به راحتی برداشت میکنند. درت دانهای یه چیزی بین ۷ تا ۸ تن ذرت خشک هست.
کاهش مصرف آب و سطح زیرکشت اراضی و افزایش تولید در واحد س از مزایای توسعه رقمهای جدید ذرت است.
شهرام باقری کشاورز گفت: تنش آبی مقاومتره. ذرتاهی دیگه ۸ به ۸ آب بخواد این ۱۰ تا ۱۱ روز مقاومت داره. بعد رنگینگی خودشو از دست نمیدهد و رطوبت لازم را در خودش نگه میدارد.
به گفته مدیر کل دفتر امور غلات اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیاز کشور به ذرت علوفهای بیشتر از ذرت دانهای است.
علوفه مورد نیاز کشور ما حول حوش ۱۴ تا ۱۶ میلیون تن است که تماماً در داخل کشور تولید میشه. برعکس ذرت دانهای که اتفاقاً مصرف آبشم کمی بیشتره امکان وارداتش وجود دارد. ذرت دانهای که وارد میکنیم آب مجازی وارد میکنیم. به عبارتی آب از داخل مصرف نمیشود برایش؛ و چنین امکانی رو هم ما نداریم برای اینکه بتونیم کل نیازمون رو تأمین کنیم و کمتر از ۵۰۰ هزار تن ذرت دانهای داریم.
در برنامه هفتم میزان خودکفایی در تولید ذرت ۴۰ عنوان شده است؛ که کشور در تولید ذرت علوفهای خودکفاست. اما درت دانهای همچنان باید بیش از ۹۰ نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود.