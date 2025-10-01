به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای واردات بیش از هزار و ۳۰۰ قلم کالا به کشور در قالب رویه جدید کولبری و تبدیل مهاباد به یکی از شهر‌های الگو در این زمینه خبر‌هایی بود که در نشست فرماندار ویژه مهاباد با سرمایه گذاران و فعالان حوزه گردشگری اعلام شد. در این نشست همچنین از انتخاب مهاباد به عنوان یکی از شهر‌های الگوی استان برای واردات کالا با رویه کولبری خبر داده شد.

محمد صادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد دراین نشست از برگزاری جشنواره اقوام ایرانی و همایش گردشگری درآینده نزدیک در مهاباد به منظور شناساندن ظرفیت‌های گردشگری منطقه و جذب بیشتر سرمایه گذاران خبر داد.

واحد جولایی سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهاباد مهاباد هم گفت: ۲۲ طرح سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در مهاباد با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد درحال اجراست.

آرش شهابی رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد هم بر اتخاذ سازوکاری مناسب برای معرفی گردشگری بومی محلی با چشم انداز بلندمدت تاکیدکرد.

نظارت جدی بر فعالیت سوییت‌ها و ساماندهی مراکز اقامتی غیرمجاز، توسعه زیر ساخت‌ها و امکانات خدماتی در اماکن گردشگری و ارائه تسهیلات بیشتر برای جذب سرمایه گذاران، مهمترین مطالبات فعالان حوزه گردشگری بود. در پایان از تعدادی از سرمایه گذاران و فعالان حوزه گردشگری قدردانی شد.