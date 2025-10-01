به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با جمعی از آتش نشانان به مناسبت روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی، بر پیوند میان شغل شریف آتش‌نشانی و ارزش‌های والای دفاع مقدس تأکید کرد و کار برای رضای خدا و خدمت به بندگان را بالاترین ارزش‌ها دانست.

وی ضمن گرامیداشت ایام دفاع مقدس گفت: از دوران هشت سال دفاع مقدس، درس‌های ارزشمندی، چون شجاعت، مقاومت، صبر، بردباری و ایستادگی را می‌آموزیم. کار کردن برای رضای خداوند متعال و در راه او، حتی گذشتن از جان، از برجسته‌ترین آموزه‌های دفاع مقدس به شمار می‌آید.

آیت‌الله ناصری با تجلیل از ایثار و فداکاری آتش‌نشانان تصریح کرد: کاری که شما انجام می‌دهید، خدمت به بندگان خداست. شما با نیت خالص، دل به آتش می‌زنید تا جانی را نجات دهید. اگر این عمل با نیت خدایی همراه باشد، بالاترین ارزش برای شماست و پاداش آن نزد خدا محفوظ بوده و با پاداش‌های دنیوی نیز قابل قیاس نیست.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: همان‌طور که شما در سختی‌ها دست بندگان خدا را می‌گیرید و آنها را نجات می‌دهید، خداوند نیز دست شما را خواهد گرفت. کار شما نجات انسان‌هاست که ارزشی بسیار والا دارد؛ با این گره‌گشایی از کار مردم، خداوند در کنار پاداش، به شما عزت خواهد داد.

وی خطاب به آتش نشانان گفت: از فرصت‌های موجود به طور کامل برای آموزش‌های تخصصی استفاده کنید و همواره به دنبال بهترین راهکار‌ها برای انجام کار‌ها باشید.

آیت الله ناصری بر ضرورت تدبیر در حوزه پیشگیری از حوادث تأکید کرد و خواستار آموزش عمومی برای خانواده‌ها و مردم شد تا از وقوع سوانح کاسته شود.