پخش زنده
امروز: -
در نشست پیشگیری از وقوع جرم در استان اعلام شد که با فروشندگان و خریداران کارتهای بازرگانی برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این طور که در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام شد؛ در سالهای اخیر، فروش کارتهای بازرگانی یا دادن وکالت به غیر برای استفاده از آن، مشکلاتی را برای صاحبانشان ایجاد کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این نشست با بیان این که مالیاتهای سنگین، کمترین تبعات این کار است، افزود: معمولا خریداران کارتهای بازرگانی، اقدام به واردات کالاهای خارجی میکنند و مالیاتهای واردات به اسم صاحب اصلی کارت ثبت میشود و عدم پرداخت مالیات موجب اعلام جرم علیه آن فرد میشود.
آذرمنش این را هم گفت که گاهی اوقات افرادی، صاحبان کارتهای بازرگانی را اغفال و با استفاده از کارت آنها اقدام به قاچاق کالا میکنند که باز هم مجازات این جرم، متوجه صاحب کارت خواهد شد.