به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ابراهیم آقاجانلو در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی در این راستا با انجام بررسی‌های فنی پلیسی و همچنین فعال کردن گشت‌های انتظامی و نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی در نهایت یک نفر سارق حرفه‌ای قطعات و لوازم داخل خودرو را شناسایی و با هماهنگی قضایی بلافاصله دستگیر و به یگان انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ آقاجانلو تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های فنی و تخصصی صورت گرفته به ارتکاب ۱۹ فقره سرقت انواع لوازم و قطعات داخل خودرو اعتراف کرد.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.