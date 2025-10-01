به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،هديه مقام معظم رهبري به دانش آموزان ونوعروسان به همت قرارگاه سازندگي ومحروميت زدايي نيروي زمين سپاه پاسداران راهي مناطق مختلف استان شد.

از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از شش هزار بسته لوازم تحریر و ۱۵۵ سری جهیزیه به دانش آموزان و نوعروسان سیستان وبلوچستان اهدا شد.

جانشین قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه گفت: با هدف ترویج ازدواج آسان و کمک به نوعروسان و تقویت عدالت آموزشی این اقلام امروز بین گروه‌های هدف توزيع شد.

سردار مجید رضا حسن زاده ارزش ریالی این اقدام را که‌ از تولید ات داخلی است بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.