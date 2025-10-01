پخش زنده
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه سنگر شکن خط مقدم انقلاب است و با استقامت و اقتدار، دفاع از آرمانهای انقلاب و مردم را هرگز رها نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی در مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ولی عصر خوزستان افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه عرصهها خود را خادم نظام و مردم میداند و با قوت و اقتدار در همه صحنهها شهید تقدیم میکند و رنج تحمل میکند، اما دفاع از مردم و انقلاب را رها نمیکند.
وی با اشاره به نقش آفرینی سپاه در صحنههای مختلف ادامه داد : این مجموعه، سنگرشکن خط مقدم انقلاب اسلامی است و با پایمردی و استواری، از مبانی انقلاب دفاع میکند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شهادت سرداران باقری، سلامی، حاجیزاده و رشید بدست رژیم جنایتکار صهیونیستی تاکید کرد : علی رغم شهادت این سرداران سرفراز اما هرگز دست از مبانی انقلابمان برنخواهیم داشت.
در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات حجت الاسلام رستگار ، مسئول پیشین ، حجت الاسلام پولادی به عنوان مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ولی عصر خوزستان منصوب و معرفی شد.