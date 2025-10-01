دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هر چند جنس شبهات نسل های جدید نسبت به گذشته تفاوت یافته است، اما همین شبهات را می‌توان به بیان درست از دل قرآن کریم پاسخگو بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام خسرو پناه در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی در مشهد افزود: پاسخ منطقی و رشد و پیشرفت در علم و فناوری از دغدغه‌های نسل امروز است که همه آنها را می‌توان با تفسیری روان از قرآن کریم بیان کرد.

وی گفت: هم اکنون ترجمه قرآن کریم در کتابخانه مرکزی کشوری همانند انگلستان وجود دارد که این موضوع خود حاکی از مرجعیت و راهگشا بودن این کتاب مقدس دارد که ما نیز باید بهره مندی خود را از این کتاب آسمانی بیش از پیش افزایش دهیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شاخصه‌های حکمت در قرآن باید معیار ارزش گذاری دانشگاه‌ها باشد و برنامه‌ریزی‌ها باید به سمت دانشگاه حکمت بنیان سوق داده شود.

مهارت فرهنگی و فرهنگ مهارتی باید در دانشگاه‌ها ترویج شود

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور نیز در این مراسم گفت: فرهنگ یک اصل در دانشگاه است و در واقع مهارت یک فرهنگ است و دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت فرهنگی و فرهنگ مهارتی ترویج دارد.

محمد علی اکبری ادامه داد: تنوع فرهنگی در کشور به تعداد جمعیت کشور وجود دارد و نباید تلاش کرد برای فرزندان این سرزمین قالب‌های محدودی از آنها را ساخت.

وی گفت: با مهارت می‌توان قرآن را به زبان مردم عامه ارائه کرد و در نهایت ایران اسلامی را بر اساس این کتاب مقدس ساخت.

دانشگاه‌ها پیشتاز ورود قرآن در زمینه‌های مهارتی شوند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم گفت: دانشگاه باید در ورود قرآن در زمینه‌های مهارتی پیشتاز شود که دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.

رشید جعفرپور ادامه داد: اگر مفاهیم قرآن با رشته‌های علمی کاربردی پیوند زده شود، نتیجه بسیار مطلوبی به دست خواهد آمد به عنوان مثال می‌توان در رونق گردشگری و برداشت محصولات با رجوع و استعانت از قرآن کریم کار‌های عالی‌تر را انجام داد.