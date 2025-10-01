امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

هندبال لیگ برتر کشور / سپاهان - نفت و گاز گچساران

تیم سپاهان در هفته نخست میزبان نفت و گاز گچساران بودند که در پایان با نتیجه ۲۶ بر ۱۹ پیروز میدان شدند. سپاهان فصل گذشته قهرمان این رقابت‌ها شده بود.
عکاس :احسان جزینی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ - ۱۹:۲۹
خبرهای مرتبط

تمرین تیم ملی هندبال بانوان ایران

هندبال دربی اصفهان‎

هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا / نیروی زمینی شهید شاملی ایران ۳۰-۴۰ الکویت کویت

برچسب ها: هندبال ، لیگ برتر هندبال کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 