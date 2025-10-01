

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخپوشان ایران تمرین امروز (چهارشنبه) خود را از ساعت ۱۶ در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی آغاز کردند.

بازیکنان بعد از گرم کردن به گروه‌های مختلف تقسیم شدند تا برنامه‌های مختلفی را اجرا کنند.

پاسکاری و انتقال بازی بخشی از تمرین امروز بود. وحید هاشمیان و همکارانش در این بخش به اجرای درست برنامه طبق طرح‌های تاکتیکی تاکید داشتند.

فوتبال شرایطی یازده به یازده نیز پایان بخش این تمرین بود.

تیم فوتبال پرسپولیس، فردا آخرین تمرین خود را به برگزار خواهد کرد و پس از آن راهی اردوی پیش از بازی می‌شود.