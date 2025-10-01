سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز: سلامت جسمی سالمندان با تغذیه سالم، فعالیت بدنی و مراقبت‌های منظم تضمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمود فلاحتی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت جسمی سالمندان، تغذیه متعادل، فعالیت بدنی منظم، معاینات دوره‌ای پزشکی، خواب کافی و پیشگیری از سقوط را از مهم‌ترین عوامل در ارتقای کیفیت زندگی این قشر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سلامت جسمی سالمندان نیازمند مراقبت و توجه ویژه است، گفت: تغذیه سالم و متعادل شامل مصرف میوه‌ها، سبزیجات، پروتئین‌های مناسب و نوشیدن آب کافی، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها دارد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز افزود: فعالیت بدنی منظم مانند پیاده‌روی، نرمش‌های ساده و حرکات کششی، در کنار معاینات دوره‌ای پزشکی برای کنترل بیماری‌های مزمن همچون فشار خون و دیابت، از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت زندگی سالمندان است.

وی، خواب کافی و منظم، پیشگیری از سقوط از طریق ایمن‌سازی محیط منزل و توجه به سلامت روانی و مدیریت استرس را از دیگر اصول اساسی در حفظ سلامت سالمندان دانست.

فلاحتی بر نقش خانواده و اطرافیان در حمایت از سالمندان تأکید کرد و اظهار داشت: تشویق سالمندان به سبک زندگی سالم، همراهی در فعالیت‌های ورزشی، ایجاد محیط ایمن در منزل و یادآوری برای مراجعه به پزشک و مصرف منظم دارو‌ها می‌تواند در افزایش نشاط و سلامتی این عزیزان مؤثر باشد.