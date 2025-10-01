

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، این مجموعه با ۱۱۰هزار متر امشب با اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.



این باغ شامل مبلمان شهری با طراحی‌های ویژه شامل نیمکت‌ها، چمن، پایه، چراغ، پوشش گیاهی منحصر‌به‌فرد شامل درخت مثمر و درخت‌ها و گیاهان متفاوت غیر مثمر، نورپردازی کامل با ۲۴ برج نوری، ۶۰ پایه چراغ چمنی و احداث مسجد به نام شهید رئیسی در وسعت ۵۰۰ متر مربع، سرویس بهداشتی و وضوخانه است.

قرار است شهرداری بیرجند در چند ماه دیگر طرح‌هایی همچون بوستان زعفران در انتهای مدرس، بوستان نهج ابلاغه در سراب، بوستان ناصح در خیابان ۱۷ شهریور و بازگشایی امتداد در بلوار معلم را به بهره برداری برساند.