به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ کارگاه آموزشی تبیین فرصت‌ها و چالش‌های موافقتنامه تجارت آزاد ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با «حضور میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران» در سالن اجتماعات منطقه آزاد انزلی با مشارکت تجار و تولید کنندگان با محوریت اداره کل صمت و میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.

میرهادی سیدی انعقاد توافقنامه اوراسیا و سایر موافقتنامه‌ها را در نظام تولید و تجارت امروزی یک تاکتیک پیشرفت دانست و گفت: در شرایط سخت تحریم اقتصادی این گونه توافق‌نامه‌ها می‌تواند تاثیر تصمیمات خصمانه را توسط سایر کشور‌های معاند کاهش دهد.

مشاور سازمان توسعه تجارت ایران این موافقتنامه را دائمی و قابل برنامه‌ریزی اقتصادی توصیف و تشریح کرد: این موافقتنامه به شکل مدون از ۲۵ اردیبهشت سال جاری امضا و ابلاغ شده است و کشور‌های روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان عضو این اتحادیه هستند و همگی نسبت به حقوق تجاری مندرج در ۱۱ فصل این موافقتنامه متعهد هستند.

وی بیش از ۴ هزار و ۶۸۸ کالا را در مجموع مشمول تعرفه صفر برشمرد و گفت: تمامی HS کد‌های این کالا‌های مورد توافق در فصول این توافقنامه اقتصادی ذکر شده است.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح جزئیات مهم این توافقنامه در زمان ۳ ساعته تاکید کرد: ضرورت هماهنگی اقتصادی عمیق در جهان لازمه تولید در کلاس جهانی است که بر اساس این معاهده تجار از پرداخت قریب به ۲۰۰ میلیون دلار در سال به گمرک معاف هستند.

همچنین، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت گیلان در ابتدای این کارگاه گفت: هدف از برگزاری این گارگاه آموزشی تبین و تشریح فرصت‌ها و چالش‌های موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

محمد فیض افزود: هدف از برگزاری این کارگاه بررسی ابعاد مختلف همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تبیین فرصت‌های پیش‌رو برای توسعه صادرات استان است.

وی با اشاره به جایگاه مهم اوراسیا در معادلات اقتصادی و تجاری جهان، گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از بلوک‌های مهم تجاری، با ظرفیت‌های فراوان برای توسعه روابط اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و اقتصادی و همچنین نیاز متقابل کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا بستر مناسبی برای حضور فعال تولیدکنندگان و تجار ما در این بازار گسترده فراهم کرده است تشریح کرد: بازار اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ میلیون نفر و سهولت دسترسی به منابع غنی انرژی و مواد اولیه، فرصت‌های بی‌نظیری را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت گیلان تصریح کرد: استان ما با برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، معدنی و صنعتی می‌تواند نقش پررنگی در تأمین نیاز‌های این بازار ایفا کند.

این اتحادیه در حال حاضر غیر از ایران، پنج عضو دارد، اما بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین المللی از جمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر حتی برخی کشور‌های حوزه آمریکای لاتین نیز برای فعالیت در این اتحادیه اعلام آمادگی کرده‌اند.