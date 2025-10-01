به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی در مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصر الله، دبیر کل فقید حزب الله لبنان که با حضور قشر‌های مختلف مردم در مسجد اعظم اهواز برگزار شد، افزود: سید حسن نصرالله را با گفتمان مقاومت می‌شناسیم و همواره این عالم مجاهد را اسوه فرهنگ مقاومت می‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه گفتمان جبهه‌مقاومت باید روزبه‌روز قوی‌تر شود، اظهار کرد: انرژی هسته‌ای و موشکی به تنهایی هدف نیست بلکه یک راهبرد است و هدفی بزرگ‌تر مورد نظر دشمن است که آن را پیش از رهبر معظم انقلاب، از قرآن آموخته‌ایم که دعوای اصلی همه شیاطین در مقابل انبیا و مسلمین جهان بر سر حکمرانی و ولایت است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: آمریکا روزی راضی می‌شود که سلطه او را بپذیریم و برای رسیدن به این هدف راهبرد‌های متعددی دارد؛ اقتدار زدایی یکی از اهداف اصلی دشمنان است و معتقد است که ایران و انقلاب اسلامی در شرایط موجود فرمانبر نیست که باید آن ضعیف شود و همواره معتقد است که امت قوی، فرمان نمی‌برد و زیر سطله نمی‌روند.

حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی با نابودی مراکز هسته‌ای ما می‌خواهد قدرت را از ما بگیرد در حالی که قدرت اصلی اینها نیست بلکه قدرت اصلی اعتقاد ملت ایران به ولایت فقیه، اتحاد و همدلی و الگوگیری از راه سیدالشهدا است.